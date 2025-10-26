Félix Pacayut: "El peronismo mejoró la performance en relación a la del 31 de agosto"

"El peronismo mejoró la performance en relación a la del 31 de agosto", aseguró en diálogo con medios locales el apoderado del Partido Justicialista, Félix Pacayut. Con los resultados provisorios, Raúl "Rulo" Hadad, retuvo una de las bancas del peronismo en el Congreso Nacional.

"Estamos con datos propios con respecto a la tendencia. Hay una disputa por el primer lugar entre LLA y Vamos Corrientes y en ese sentido el peronismo mejoró la performance. Nos consolidamos sobre el 25% y mantuvimos nuestro caudal", destacó.

"Tuvimos una buena elección en relación al 31 de agosto. Es difícil hablar porque no tenemos votos oficiales de todos los lugares de la provincia. Hay lugares como Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá que tuvimos una buena elección. Esto nos permite consolidarnos como tercera fuerza en un escenario complejo", dijo.

En relación a la baja de votantes, Pacayut habló de que "esperaba menor asistencia". "En Corrientes lo que buscaba el Gobierno Nacional no prendió", sostuvo. Además, señaló que la BUP debería ser revisada para aplicarse a nivel provincial. "Debemos dejar atrás el sistema vetusto que tenemos de un montón de boletas en el cuarto oscuro", cerró.