Aprehendieron a un joven que hacía ruidos molestos con una motocicleta

En el barrio Doctor Montaña, en calles Moratín y 19, sorprendieron a un joven que conducía una motocicleta marca Gigheri de 110 cilindradas que realizaba "cortes" con el caño de escape, generando ruidos molestos y molestando a terceros.



En consecuencia, personal de la Comisaría 14° Urbana, intervino tras recorridas realizadas en el ámbito de su jurisdicción, y ante la situación iniciaron una persecución que culminó con la demora del joven.



Después de realizar los trámites correspondientes, el implicado, de 19 años, fue conducido a la Comisaría contravencional conforme al Decreto Ley N° 8031/01.

