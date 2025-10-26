La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Más de 7 mil argentinos votaron este domingo desde Europa, siendo España el país desde el cual más sufragios se emitieron para las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, se registró una caída cercana a la mitad de la asistencia del padrón, en comparación a los últimos comicios en los que se eligió Presidente.

En España, más de 6.500 argentinos asistieron a las 18 mesas electorales -cuatro más que en los últimos comicios- que dispuso el consulado nacional. Además, se desplegaron unos 50 fiscales. La mayoría de ellos pertenecieron a la Asociación de Liberales Argentinos, quienes defendían los votos de La Libertad Avanza. Sin embargo, también estuvieron presentes en la observación de los sufragios los propios de la organización peronista Argentina Soberana.

España es el país con más argentinos habilitados para votar. En total, son unas 138 mil personas. Sin embargo, en estas elecciones asistió tan solo el 5% de ellos, una cifra que ronda la mitad de los que fueron en las últimas elecciones presidenciales.

Madrid fue la ciudad en la que más votos se emitieron, con un total de dos mil personas que fueron a participaron de las elecciones en el Colegio Mayor Argentino y llevaron camisetas de la selección de fútbol, mate y golosinas nacionales.

Una de las novedades de estas elecciones en el exterior fue la vuelta del voto por correo. La gestión de Mauricio Macri la había dispuesto en 2017 y se utilizó en los comicios presidenciales de 2019. Luego, Alberto Fernández derogó esta alternativa, apenas asumió al Ejecutivo. Pero Javier Milei la volvió a reglamentar para estos comicios. La medida facilita la participación porque quienes residan lejos de su consulado podrán evitar el viaje hasta las oficinas diplomáticas para emitir su voto. En muchos casos, la distancia suele ser de cientos o miles de kilómetros.

En Italia, otro de los países europeos con más presencia de argentinos, también cayó la asistencia electoral a la mitad, en comparación a las últimas elecciones presidenciales. "Si siempre suele votar el 10% del padrón, como por ejemplo en la elección pasada, esta vez vino cerca de la mitad”, aseguraron desde el consulado.

Por último, en Francia están habilitados para votar unos dos mil argentinos. "La votación se desarrolló de manera serena. Los compatriotas se acercaron desde temprano. Algunos incluso antes de las 8 de la mañana, horario en que abrimos la embajada", sostuvieron fuentes diplomáticas nacionales en París. Hasta el momento, no se difundieron las cifras de la asistencia ni los resultados.

