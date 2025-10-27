Virginia Gallardo aseguró que “vamos a seguir luchando por la Argentina que soñamos”

La euforia se apoderó de la sede la Libertad Avanza en la ciudad de Corrientes después de conocerse el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas nacionales.

Hasta el lugar llegaron simpatizantes y los principales referentes de las fuerzas del cielo.

La electa diputad nacional, Virginia Gallardo se hizo presente y aseguró que “vamos a seguir luchando por la Argentina que soñamos”.

En medio de los festejos, aseguró afirmó que “mañana arranca esta construcción nueva, la de Virginia política” para después sentenciar: “No tengo la experiencia de muchos, pero tengo la llegada a la gente, que en definitiva es lo más importante”.

“Gracias a los correntinos que apostaron por La Libertad Avanza, por los que apostaron por esta figurita outsider que no tiene trayectoria pero tiene llegada a la gente”, reiteró.

También hubo momento para la emoción cuando tomó en sus brazos a su hija, y al borde de las lagrimas dijo: “acá está mi bebe, la tuve que abandonar mucho pero en definitiva el esfuerzo que hacemos es por ellos que son la nueva generación”.

En la escalinata de la sede partidaria, se dirigió a los presentes y agradeció al “Presidente por marcar el camino del cambio que apostó con La Libertad Avanza hace dos años”.

También afirmó que “pretendemos continuar con la Argentina próspera para nosotros y nuestro futuro”.

En un mensaje para las autoridades provinciales, afirmó que “Nada se logra solo, la provincia puede salir sola sin la Nación y por eso la Nación nos está apoyando”.

Gallardo sostuvo: “Me fui de Corrientes pero volví con mucha sabiduría y la experiencia de la vida me dio el poder de mirar a los ojos y saber a quien tengo enfrente”.

“Nuestra campaña fue muy austera. Un día nos propusimos lograr un buen resultado, peleábamos el tercer puesto y hoy quedamos segundos por una diferencia de apenas de 6 mil votos”, exclamó.

Sobre los cuestionamientos que recibió desde el momento que aceptó ser candidata, expresó: “Me cuestionaron toda la campaña, si no fuera porque me importa nada, quiero decirles que no escuchen las críticas, que no escuchen las malas intenciones, ustedes pueden ser arquitectos de su futuro. Sueñen, sueñen en grande y trabajen para que eso suceda”.

Por último agradeció “a la Libertad Avanza a nivel nacional que me dio esta oportunidad y a la Libertad Avanza provincial que trabajó a destajo en esta campaña. Gracias a toda la gente que fue a votar. A los fiscales del partido que cuidaron los votos y a nuestras familias”.

Por último, lanzó: “Gracias a Dios hemos teñido el país de violeta. Argentina va a avanzar”.