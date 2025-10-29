La Provincia entregó tablets a directores de escuelas primarias de Corrientes

La ministra de Educación, Práxedes López, encabezó la entrega de tablets a instituciones comprendidas en el programa Escuelas Alfa en Red, que busca fortalecer la alfabetización y el uso de herramientas digitales en las aulas de Corrientes.

La actividad se realizó este miércoles en la Escuela Normal “Juan Pujol” de la capital correntina, con la participación de directivos de instituciones primarias incluidas en el programa Escuelas Alfa en Red.

El plan está alineado al Compromiso por la Alfabetización, que alcanza a 288 escuelas primarias de gestión estatal y privada de distintas localidades de la provincia. Su objetivo es garantizar que los alumnos adquieran las habilidades de lectura y escritura necesarias para su desarrollo educativo, integrando además recursos tecnológicos a través de la Plataforma Acompañar.

“Quiero agradecer por el compromiso de estos 4 años de gestión donde hubo un trabajo intenso. Recuerdo que cuando llegamos nuestros alumnos no leían en primer grado, y no leían con fluidez en tercero, pero comenzamos un camino que no fue sencillo, pero gracias al equipo fue posible”, expresó la ministra Práxedes López.

La funcionaria anunció que las tablets llegarán a todas las escuelas, al remarcar que “no es posible una educación disruptiva sin computadoras”. Además, destacó el rol de la Inteligencia Artificial en la enseñanza: “Vamos a tener que cambiar la manera de enseñar para poder acompañar a nuestros alumnos. Por eso esta plataforma se llama Acompañar”.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, sostuvo que con esta acción “se da un paso más en la educación, reconociendo la importancia que tiene la tecnología para que las trayectorias educativas sean exitosas”.

La rectora anfitriona, Patricia Silva Genes, destacó que la Escuela Normal Juan Pujol “abre sus puertas para apoyar la tarea ministerial en pos de las mejoras educativas, sobre todo en lo que respecta a las herramientas de aprendizaje y administración”.

Cabe recordar que la alfabetización es prioridad en la agenda educativa provincial desde 2022. Este año, Corrientes fue reconocida como “Provincia Alfabetizadora” por Argentinos por la Educación, en base a indicadores de asistencia, materiales de lectura, evaluación de aprendizajes y formación docente continua.