Crisis política en Francia: Emmanuel Macron nombrará un nuevo primer ministro

El primer ministro Sébastien Lecornu renunció y “habrá un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas”. No se sabe cuál será su signo político. No habrá una disolución de la Asamblea Nacional, se presentará un proyecto de presupuesto el lunes y la reforma de las jubilaciones estará en el corazón del debate.

Así lo anunció el premier Lecornu, en una entrevista en Antenne 2, luego de mantener una reunión de una hora con el presidente Emmanuel Macron. A él le informó sus soluciones, tras mantener 48 horas de consultas con todos los partidos políticos de Francia.

“No es el momento de cambiar de presidente”, dijo Lecornu, emocionado al final del reportaje.



El presupuesto es el objetivo principal de su gobierno, en un país que lo necesita para reorganizar su fiscalidad y pagar una deuda pública de 3,3 billones de euros, algo más del 114% del PBI.

Un nuevo primer ministro de línea política aún desconocida es una decisión del presidente Emmanuel Macron para no disolver la Asamblea Nacional, no renunciar a su cargo y ganar tiempo para llegar a las elecciones de 2027.

Un premier sin ambiciones presidenciales

Luego habló el primer ministro en France 2. "No estoy persiguiendo el puesto", afirmó Sébastien Lecornu, invitado al informativo de las 20 de France 2 este miércoles por la noche. Lecornu, declaró el miércoles por la noche que el futuro equipo de gobierno, "sea quien sea", debería estar "completamente desvinculado de las ambiciones presidenciales para 2027".

"La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que finalmente decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales de 2027", añadió en el informativo de las 20:00 de France 2. "Acepté la misión que me encomendó el presidente y esta noche la doy por cumplida", añadió el primer ministro saliente.

Lecornu afirmó que se puede nombrar un primer ministro "en las próximas 48 horas".

Durante las últimas 48 horas, Lecornu ha estado negociando con "partidos políticos que, en el fondo, están dispuestos a acordar un presupuesto común y con partidos de la oposición que también desean esta estabilidad, pero están poniendo condiciones. Creo que hay una vía posible", dijo.

"Le dije al Presidente de la República que las perspectivas de disolución se alejan y que creo que la situación le permite nombrar un primer ministro en las próximas 48 horas", añadió el primer ministro dimisionario en France 2.

¿Un primer ministro de izquierda? Lecornu consideró que "le corresponde al Jefe de Estado liderar las negociaciones finales". Declarándose "bastante optimista", el primer ministro saliente afirmó que "lo que nos falta es el último tramo" en estas negociaciones y "la capacidad de alcanzar acuerdos en la Cámara".

"La situación ya es bastante difícil", añade. "Necesitamos tener un equipo que decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales".

Proyecto de presupuesto el lunes

Lecornu anunció que el lunes se presentará un proyecto de presupuesto. "No será perfecto; hay mucho que debatir", añadió, explicando que lo había planeado para dentro de tres semanas: "Los debates tienen que empezar", dijo. "Habrá mucho que debatir", aseguró Lecornu a Léa Salamé en el informativo de France 2.

