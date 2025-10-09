Gustavo Valdés en Jujuy: “Provincias Unidas es el único camino para la construcción de la patria"

El bloque Provincias Unidas realizó un encuentro político y productivo en Jujuy, en el marco del VII Foro del Corredor Bioceánico Capricornio, con una fuerte presencia de Corrientes a través del gobernador Gustavo Valdés y el gobernador electo Juan Pablo Valdés.

La cumbre reunió a referentes clave del interior, incluidos los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La agenda se centró en la agenda productiva del interior, con recorridos por el Parque Solar El Pongo y reuniones con empresarios mineros.

Gustavo Valdés fue enfático al criticar el centralismo: "Los partidos nacionales traen solamente divisiones en las provincias argentinas". Afirmó que este espacio no es una construcción "solamente para estas elecciones" y citó a José Hernández: "Las provincias sean unidas, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellas se pelan, los devoran los de afuera”.

Críticas a la “Argentina de la abundancia”

El gobernador de Corrientes instó a las provincias a "comenzar a levantarse" para alcanzar un nuevo consenso basado en producir, trabajar y estudiar.

Valdés fue directo al cuestionar la existencia de dos Argentinas:

"La Argentina de la abundancia que solamente piensa en Londres, en París, que solamente juegan a la timba financiera, cuando vemos que hay gente que llega ajustada a fin de mes, gente que sufre. Esa Argentina no es justa, y cuando hay injusticia las provincias argentinas nos tenemos que juntar, porque Provincias Unidas es el único camino para la construcción de nuestra patria”.

También cargó contra la gestión nacional, señalando que "las provincias estamos a la deriva" y criticando la falta de interlocución del Gobierno: "No solamente no sabemos dónde está el ministro de Economía (Luis Caputo) y cuando te preguntas dónde está, seguro que estamos al borde de una crisis".

El rol del gobernador electo

Por su parte, el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, sostuvo que el proyecto de Provincias Unidas representa una visión de país que "realmente me identifica, que representa los intereses de los trabajadores y de la agenda productiva".

El joven dirigente enfatizó la necesidad de un crecimiento sostenible: "Soy un joven que no cree en la destrucción del Estado ni en aquellos que se roban y hacen desaparecer el Estado". Y concluyó: "Entendemos que es importante asociar el sector público y el sector privado, para tener un crecimiento sostenible".