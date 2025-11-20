Regatas se adelantó en la final del Oficial capitalino

Regatas Corrientes se adelantó en la final del torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino y quedó a un paso de lograr la Copa Municipalidad de Ciudad de Corrientes.

El juego 1 de la serie prevista al mejor de tres, lo ganó Regatas sobre Pingüinos 75 a 63. El partido se jugó ante un muy buen marco de público en el estadio Mariano Andino Igarzabal del club Córdoba y mostró al equipo dirigido por Diego Checenelli dominante en la mayor parte de los 40 minutos.

El cuarto inicial y el segundo fueron para Regatas: 20 a 14 y 18 a 15. Pingüinos se impuso en el tercero 18 a 5 y el Fantasma triunfó en el último con un contundente 28 a 16.

La actuación de Viktor Bender, goleador del juego con 25 puntos, y el aporte llegando desde la banca de Exequiel Lezcano con 22 fueron determinantes para la victoria de Regatas que también contó, en el último parcial, con la efectividad a distancia de Benjamín Marcó (12).

Pingüinos tuvo problemas para defender y su efectividad con los tiro de tres puntos fue muy baja. Luciano Cárdenas, que se destacó en el tercer cuarto, fue el goleador de Pingüinos con 14 puntos y fue complementado en la ofensiva por Julián Marín con 12.

La revancha se jugará la próxima semana, nuevamente en cancha de Córdoba, única sede para el Cuadrangular Final.

Pingüinos está obligado a ganar para forzar un tercer juego, caso contrario, Regatas será el nuevo campeón.

En el partido que definió el tercer puesto, El Tala triunfó sobre Colón 75 a 63 y logró subir al último escalón del podio en el Oficial.

Facundo Mareco con 19 puntos en El Tala y Blas Fornies con 20 en Colón fueron los goleadores del encuentro.