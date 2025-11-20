Diversas organizaciones sociales realizarán este domingo la actividad política denominada “Plaza Cristina Libre” en la explanada del puente General Manuel Belgrano, a partir de las 12 del mediodía. El evento se desarrolla en el marco del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se lleva a cabo en la ciudad de Corrientes entre el 22 y 24 de noviembre.

Fuentes de la organización del Encuentro confirmaron a El Litoral que esta actividad no forma parte de las jornadas oficiales del evento, sino que se trata de una manifestación política organizada de forma paralela por distintas agrupaciones sociales tras la finalización de los talleres.

En el flyer difundido en redes sociales, los convocantes aseguran que el Encuentro "nos encuentra movilizadas, organizadas y con una sola certeza: la queremos a Cristina libre". Además, señalaron que el acto contaría con un audio de la ex presidenta, aunque no se develó si sería un mensaje en vivo o grabado.

Megaoperativo de seguridad

En paralelo, el Gobierno de Corrientes ya confirmó el despliegue de un megaoperativo de seguridad para todo el fin de semana, con 600 policías afectados para el control y la prevención.

El subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García, explicó que el objetivo central es “garantizar la paz social” tanto para residentes como para los miles de visitantes que participan del Encuentro.

“Queremos que reine la paz social. Pedimos el no daño a los edificios públicos y emblemáticos. En caso de que se cometa un delito, actuaremos indefectiblemente”, sostuvo el funcionario, remarcando la coordinación del operativo con el posicionamiento del Gobierno provincial.