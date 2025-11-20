El 29 de noviembre se realizará MATEAR 2025, la mayor fiesta del mate argentino

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) presentó hoy la edición 2025 de MATEAR que se desarrollará el próximo sábado 29 de noviembre en el Parque Paraguayo de la ciudad de Posadas, con la participación de 35 establecimientos yerbateros y más de 50 marcas.

La oficialización del evento, considerado el mercado matero más grande de la Argentina, se realizó en forma conjunta con el Ministerio de Turismo de Misiones, puesto que MATEAR y la Feria de Turismo se desarrollarán ese mismo día en el tradicional paseo de la capital provincial.

Participaron del lanzamiento los directores por la Industria, Producción y Cooperativas en el INYM, Gerardo López (sector Industria), Roberto Ferreyra (sector Producción) y Carlos Czajkowski (sector Cooperativas); el ministro de Turismo, José María Arrúa, y la subgerente de Promoción del INYM, María Marta Oria.

La feria

El sábado 29 de noviembre, partir de las 18,00 horas y con entrada gratuita, el público podrá disfrutar de una exquisita variedad en yerba mate, con más de 50 marcas presentes. Estarán empresas y cooperativas con sus productos en las líneas tradicional, suave, compuesta, para tereré, saborizada; con sello agroecológico, orgánico y biodinámica; despalada, barbacuá, de producción familiar, con innovaciones y certificadas de forma participativa en su elaboración.

A la par, los visitantes dispondrán de un patio matero, complementos para disfrutar de la infusión, gastronomía, charlas con sommelier, música en vivo con el grupo Tunami; artesanías y muchos otros productos.

El INYM ofrece espacio sin costo para empresas, cooperativas y privados que deseen exponer y comercializar sus productos de yerba mate.

El evento es organizado por el INYM, con el auspicio de la Municipalidad de Posadas, para celebrar el Día Nacional del Mate, cuya fecha establecida es el domingo 30 de noviembre en honor a Andrés Guacurarí y Artigas.