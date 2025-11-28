¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Teatro Vera Juan Pablo Valdés
Pago de sueldo a municipales: Eduardo Tassano anunció el cronograma con aumento

El esquema comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el viernes 5.

Por El Litoral

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 11:35

La Municipalidad de Corrientes pondrá en marcha este lunes 1 de diciembre el pago de sueldos municipales, correspondiente a noviembre y con un aumento en el básico definido en la mesa paritaria de principios de año. El cronograma se desarrollará hasta el viernes 5, según informó el intendente Eduardo Tassano.

— El lunes 1° cobrarán los trabajadores de Higiene Urbana.
— El martes 2 será el turno de agentes con DNI terminados en 0 y 1.
— El miércoles 3 seguirán quienes tengan documentos finalizados en 2, 3 y 4.
— El jueves 4 percibirán sus haberes los empleados con DNI terminados en 5 y 6.
— El viernes 5 concluirá el pago para las terminaciones 7, 8 y 9.

Agentes Neike

Los agentes Neike bancarizados tendrán depositados sus salarios desde este lunes 1, disponibles para extracción en cajeros automáticos.

En el caso de los Neike no bancarizados, el pago se realizará en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (Brasil 1269), de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.
— Lunes 1°: DNI terminados en 0, 1 y 2.
— Martes 2: terminaciones 3, 4, 5 y 6.
— Miércoles 3: documentos finalizados en 7, 8 y 9.

A su vez, los trabajadores Neike bancarizados que aún no cuenten con tarjeta de débito podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en av. Teniente Ibáñez 1826, con el mismo esquema de terminaciones de DNI establecido hasta el viernes 5.

