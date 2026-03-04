Inversión millonaria, 18 aulas y un polideportivo: así es la nueva Escuela Hogar “Juan Domingo Perón”

El Gobierno provincial inauguró este miércoles el nuevo edificio de la Escuela Hogar “Juan Domingo Perón”, en la capital correntina. El acto fue encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés en el complejo educativo ubicado en la intersección de avenida Chacabuco y calle Madariaga.

Rol en la pandemia

Durante el acto, el gobernador recordó cómo en la pandemia el predio que ocupaba la anterior escuela se transformó en el Hospital de Campaña. Destacó el compromiso de las comunidades educativas, que tuvieron que trasladar sus actividades a otras instituciones mientras se realizaban las obras de emergencia.

“Hoy es el día para terminar de cumplir y devolver ese compromiso a los alumnos, padres y directivos. No es solo una inauguración, sino la celebración de una comunidad solidaria que dio más de lo que tenía en un momento difícil”, afirmó el mandatario.

Además, resaltó la inversión provincial de 3.500 millones de pesos en la obra y la entrega de 183 computadoras en el marco del programa Incluir Futuro.

Estructura educativa y servicios incorporados

El edificio cuenta con 18 aulas distribuidas en dos niveles. El sector Secundario dispone de 12 salones en dos plantas, mientras que el Primario tiene 6 aulas. Además, poseen áreas de gobierno independientes, con dirección, secretaría, archivo y sala de profesores.

Centralizará la oferta pedagógica en una zona estratégica de la ciudad y funcionará como complemento del Jardín de Infantes “Casita Encantada”, habilitado el año pasado.

Entre los servicios incorporados se destacan un consultorio odontológico, un salón de usos múltiples y un Centro de Recursos Pedagógicos y Multimediales. En el exterior se construyó un playón deportivo de 764 metros cuadrados y un patio cívico para actos institucionales. Asimismo, el edificio dispone de ascensor para garantizar accesibilidad

Como novedad administrativa, se entregaron 12 tablets para la implementación del sistema de Toma de Asistencia Digital, permitiendo el seguimiento en tiempo real de la presencialidad estudiantil.