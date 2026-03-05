Javier Milei le tomará juramento al nuevo ministro de Justicia antes de su gira por Estados Unidos

El presidente Javier Milei tomará juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en un acto que se realizará en la Casa Rosada. La designación se concretará antes de que el mandatario inicie una gira por Estados Unidos.

La ceremonia se llevará a cabo al mediodía en el Salón Blanco y marcará el inicio de una nueva etapa en el Ministerio de Justicia. Mahiques asumirá en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Viaje a Estados Unidos

La asunción se concretará horas antes de que el presidente viaje al exterior. El viernes Milei partirá en un vuelo privado hacia Miami, donde participará de una cumbre convocada por Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

El encuentro, previsto para el sábado, reunirá a dirigentes y mandatarios latinoamericanos con el objetivo de fortalecer vínculos políticos en la región. Según lo previsto, también asistirán los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Tras esa actividad, el mandatario argentino se trasladará a Nueva York para participar de una nueva edición de Argentina Week, donde mantendrá reuniones vinculadas a la agenda económica y política del país.