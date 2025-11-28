Ángel de Brito lanzó una acusación contra Fernanda Iglesias y generó polémica: "Borracha"

Ángel de Brito expuso públicamente una fuerte acusación contra Fernanda Iglesias, luego de que la periodista lanzara comentarios filosos sobre el programa y en especial sobre Yanina Latorre. Las declaraciones del conductor no pasaron desapercibidas y reabrieron viejos conflictos internos que marcaron épocas pasadas dentro del ciclo de espectáculos.

El conductor de LAM aseguró sin vueltas que su ex compañera llegaba alcoholizada al estudio, y obviamente que los detalles dejaron muy mal parada a Fernanda.

En su descargo, Ángel fue terminante y recordó episodios que, según él, vivió junto a Iglesias mientras ella integraba el equipo. “Acá Fernanda maltrató a medio mundo. Y vino acá a sentarse un montón de veces borracha”, lanzó, dejando en claro el nivel de tensión que había puertas adentro. Luego profundizó con un relato aún más contundente: “Están de testigo todos los que estaban en ese momento. Hubo un día que no podía hablar. Le dijimos: ‘no hables’. Estaba doblada... tirada”.

La reacción de Ángel surgió como respuesta directa a las declaraciones recientes de la periodista, quien había criticado tanto a LAM como a Yanina Latorre, señalando dinámicas internas que, según ella, se manejaban de manera poco transparente. Esa postura avivó un conflicto que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, parece seguir generando repercusiones.

Luego de contar que ella nunca negó los juicios, Yanina soltó: “No sé a dónde quiere llegar. Ahí te das cuenta por qué al programa no lo ve nadie, por qué le sacaron media hora. Cuando se fue de acá no se fue por mí, se fue porque le pagaban poco, dijo, y se fue enojada con Mandarina (la productora). Es mentira”.

Fernanda Iglesias recogió el guante y les contestó a Yanina Latorre y Ángel de Brito: “Entró la balubi”

Iglesias, que parece que estaba viendo el programa, les contestó a través de sus redes sociales. “Tóxicos”, escribió y musicalizó con la cortina de LAM, como para que no queden dudas a quién estaba dirigida. y luego sumó: “Entró la balubi”, como diciendo que lo que buscó generó efecto del otro lado.



minutouno.com