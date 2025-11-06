El intendente Tassano anunció el pago del plus para trabajadores municipales

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, informó pago del plus para trabajadores municipales que iniciará el lunes 10 e incluye un aumento.

Tassano uso sus redes sociales para detallar que el personal de planta, contratados y Neike bancarizados tendrán depositado el dinero en sus respectivas cuentas el 10 de noviembre.

En tanto que quienes no estén bancarizados deberán cobrarán en la Caja Municipal, ubicada en Brasil 1.269 de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.00, por terminación del DNI:

Lunes 10 : 0, 1 y 2

: 0, 1 y 2 Martes 11 : 3, 4, 5 y 6

: 3, 4, 5 y 6 Miércoles 12: 7, 8 y 9

En tanto que los Neike bancarizados, pero que no posean tarjeta de débito, podrán acceder a su dinero siguiendo el esquema anterior, pero deberán cobrar en la sucursal ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1.826.