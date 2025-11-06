Corrientes: un fallo judicial benefició a la promoción 2025 de un colegio

Un hecho que marcó precedente, benefició a estudiantes de un colegio de la localidad de Paso de los Libres, fue resuelto por el Juzgado Federal.

Se trata de la obligatoriedad del pago a la Asociación Argentina de Intérpretes, Aadi Capif, por parte de la Promoción 2025 del Colegio San José por la reproducción de música durante su acto de egresados.

El tribunal resolvió que el evento fue estrictamente privado, sin fines de lucro y con acceso limitado de invitados.

Conforme al Decreto 765/2024, se debe abonar a la entidad en caso de realizarse una “ejecución pública” de música durante algún evento.

La sentencia que aplica solo para este caso puntual marca un precedente sobre el cobro de derecho musicales en este tipo de eventos.

