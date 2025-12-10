¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cruz Roja Premio Nobel de la Paz Claudio Polich
Cruz Roja Premio Nobel de la Paz Claudio Polich
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ACCIDENTE

Tropiezo en el juramento: Ariel Báez se cayó durante el acto de asunción

Durante la asunción de la gestión de Claudio Polich como intendente de Corrientes, su vice, Ariel Báez, sufrió un pequeño accidente.

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 12:07

Durante el acto de asunción de la gestión de Claudio Polich, su viceintendente, Ariel Báez, sufrió un inesperado tropiezo tras tomar juramento y querer sentarse junto a Polich, al exintendente Eduardo Tassano y al exvice Emilio Lanari.

La caída no tuvo mayores consecuencias que algunas risas. Báez se reincorporó rápidamente para continuar con la ceremonia.

El acto continuó con normalidad y marcó oficialmente el inicio de la nueva gestión municipal y el comienzo de una nueva etapa en la administración de la ciudad.

Báez y su versión

Luego del protocolo, Báez habló con RadioNord y bromeó sobre su caída. “Fue un partido difícil este”, dijo antes de explicar qué fue lo que sucedió: “El escenario estaba corto. Pasé por detrás de Marcos Amarilla (presidente del Consejo Deliberante) y pisé en el vacío“. 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD