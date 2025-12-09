¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes Dinosaurios Sube estudiantil
lluvias en Corrientes Dinosaurios Sube estudiantil
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Confirmaron la fecha

Hasta cuándo se puede usar la Sube estudiantil en Corrientes

La Secretaría de Transporte de la Municipalidad confirmó a El Litoral cuándo es el último día del beneficio para estudiantes de niveles primarios, secundarios, terciarios y universitarios.

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 16:57

El pasaje gratuito para estudiantes de todos los niveles deja de estar vigente en la capital correntina debido al cierre del ciclo lectivo 2025. La Secretaría de Transporte confirmó a El Litoral que el viernes 19 de diciembre es el último día del beneficio para estudiantes de los niveles primarios, secundarios, terciarios y universitarios.

Por el receso de verano, los estudiantes deberán abonar los $1.890 que tiene como costo el boleto en el transporte público de pasajeros a partir de la fecha mencionada. 

Sobre el beneficio

La tarjeta SUBE estudiantil es un beneficio dirigido a alumnos primarios, secundarios, terciarios y universitarios de instituciones públicas con residencia en la ciudad de Corrientes.

Consiste en un subsidio del 100% del costo del boleto del transporte urbano, permitiendo a los correntinos movilizarse gratuitamente hacia sus lugares de formación.

El beneficio otorga hasta 50 viajes mensuales de lunes a viernes, y se reanudará automáticamente con el comienzo del ciclo lectivo 2026.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD