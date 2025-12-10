En una ruta de Corrientes capturaron a dos personas con una "tumbera"

La Policía de Corrientes informó que durante un operativo de contralor detuvieron a dos personas sobre una ruta cercana a Santo Tomé, quienes llevaban un arma de fabricación casera.

El operativo ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 40 donde se dispuso un control policial que detuvo la marcha de dos motocicletas.

Al proceder a la revisión se encontró un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera” de calibre 22, municiones y elementos relacionados con actividades como el abigeato o la caza furtiva.

En el caso intervino el fiscal rural, Dr. Martín Leiva, quien ordenó el secuestro de lo encontrado, las motos y la detención de los implicados.

Por otro lado, se procedió al inicio de loas diligencias de rigor en la dependencia correspondiente.