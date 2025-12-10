¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cruz Roja Premio Nobel de la Paz Claudio Polich
Cruz Roja Premio Nobel de la Paz Claudio Polich
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SANTO TOMÉ

En una ruta de Corrientes capturaron a dos personas con una "tumbera"

En un control policial sobre RP 40, en cercanías a Santo Tomé, se encontró el arma de fabricación casera, municiones y elementos vinculados a la caza furtiva y el abigeato.

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 11:42

La Policía de Corrientes informó que durante un operativo de contralor detuvieron a dos personas sobre una ruta cercana a Santo Tomé, quienes llevaban un arma de fabricación casera.

El operativo ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 40 donde se dispuso un control policial que detuvo la marcha de dos motocicletas.

Al proceder a la revisión se encontró un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera” de calibre 22, municiones y elementos relacionados con actividades como el abigeato o la caza furtiva.

En el caso intervino el fiscal rural, Dr. Martín Leiva, quien ordenó el secuestro de lo encontrado, las motos y la detención de los implicados.

Por otro lado, se procedió al inicio de loas diligencias de rigor en la dependencia correspondiente.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD