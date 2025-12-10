Desbordada de amor: Shakira cantó "Acróstico" con sus hijos en su segundo show en Vélez

Shakira se encuentra en Argentina cerrando su gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”. En esta oportunidad, la colombiana se presenta el 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio Vélez y luego seguirá a Córdoba.

La presencia de la artista revolucionó a sus fanáticos, que no dudaron en agotar todas las localidades para disfrutar de show increíble y un setlist más que apasionante, donde se repasará la exitosa carrera de la cantante.

La noche de este martes fue más que especial, ya que Shakira sorprendió a su público invitando al escenario a sus hijos Sasha y Milan, quiénes cantaron por primera vez en vivo "Acróstico", la canción que su mamá les dedicó.

Los adolescentes nunca habían hecho una presentación en vivo y menos ante tantas personas. Vestidos con un traje celeste y blanco, los pequeños aparecieron para cantar este tema tan especial y en sus caras demostraron la felicidad que estaban sintiendo por compartir un momento tan íntimo e importante con su mamá.

Al finalizar esta emocionante presentación, Shakira no dudó en mostrarse conmovida y sin poder creer todo lo que estaba pasando. Mientras que sus hijos la abrazaban sonrientes y le repetían cuánto la amaban, acto seguido, saludaron al público y se retiraron muy contentos.

Las 45 mil personas que estaban en estadio José Amalfitani no dudaron en acompañar cada estrofa de la canción y ovacionar tanto a su ídola como a sus hijos.

En cuestión de minutos, las imágenes se viralizaron y los "likes" y comentarios no tardaron en aparecer, ya que lo se vivió esta noche fue único.

La gira de la colombiana por el país continuará el próximo 14 y 15 de diciembre estadio Kempes en Córdoba, donde se esperan dos noches igual o más que movidas que las que se vivirán en Buenos Aires.

minutouno.com