L-Gante habló de su presente amoroso y dejó una frase que vuelve a involucrar a Wanda Nara

Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a convertirse en tema de conversación en las redes al habilitar la cajita de preguntas de Instagram, lo que provocó el análisis tanto en los medios como por parte de sus fanáticos. Entre respuestas espontáneas, reflexiones y gestos que sus seguidores no dejaron pasar, el músico terminó instalando dos definiciones que rápidamente generaron debate: una sobre su presente sentimental y otra que muchos interpretaron como una indirecta a la conductora de Masterchef.

En una de las imágenes que publicó —sacada dentro de un ascensor, lookeado con ropa urbana y zapatillas fluorescentes— un usuario se animó a consultarle sin filtros: “¿Estás de novio?”. La contestación del cantante, escrita en grande y sin espacio para las dudas, fue tajante: “NOOOOOOOO”, una declaración contundente que desató todo tipo de reacciones.

Con ese mensaje, el referente de la cumbia 420 dejó claro que, al menos por ahora, su vida afectiva se encuentra completamente libre. Pero la interacción no terminó ahí. Poco después, desde un elegante salón de madera, junto a auriculares y micrófono compartió otra respuesta que también hizo ruido entre sus seguidores.

Allí se podía leer otra consulta enviada por sus fans: “¿Qué fue lo que aprendiste últimamente?”. Y fue en ese momento cuando soltó una frase que despertó especulaciones y que muchos asociaron a su vínculo previo con Wanda Nara: “A no perder el tiempo”, escribió, lo que da lugar a la indirecta directa hacia la empresaria , con quien entre idas y vuelas, mantuvieron una relación de mucho más que una simple amistad, y que hoy se encuentra escribiendo un nuevo capítulo de su vida con Martín Migueles.

