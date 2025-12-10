En vivo - asume Claudio Polich como intendente de Corrientes: la ciudad renueva autoridades

Claudio Polich, el intendente electo de la ciudad de Corrientes en las elecciones del 31 de agosto, asume oficialmente este miércoles 10 de diciembre, reemplazando a Eduardo Tassano, quien se desempeñó en el cargo en los últimos ocho años.

El acto de jura se realizará a partir de las 10 horas en Espacio Andes, ubicado en Maipú 3840.

En la viceintendencia asumirá el reconocido chamamecero y ex diputado provincial, Ariel Báez, reemplazando a Emilio Lanari, quien ayer juró como concejal.

🔴 Primeras medidas y expectativa por su gabinete

El intendente electo de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, confirmó a El Litoral que una de sus primeras decisiones de gestión será reducir la cantidad de secretarías que componen el Gabinete municipal.

El actual ministro de Obras Públicas de la provincia, quien asumirá formalmente este miércoles, informó que la estructura se reducirá de 11 a 9 secretarías. Polich evitó adelantar cuáles serán las dos áreas que se verán afectadas por el recorte, postergando el anuncio oficial para el acto de su asunción.

Entre tanto, se desconocen quiénes serán los nombres que lo acompañarán en sus próximos cuatro años, aunque se especula que las segundas líneas continuarán hasta marzo, en un proceso de "transición".

Por otra parte, Polich brindó tranquilidad a los vecinos respecto a las herramientas de beneficio fiscal. El intendente electo precisó que su administración mantendrá los beneficios de buen contribuyente.