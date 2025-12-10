Juventud Radical: el correntino Roberto Cremona se sumó a la mesa nacional

La Juventud Radical renovó su conducción nacional con la incorporación del correntino Roberto Cremona y la chaqueña Doli Villoria, quienes llegaron respaldados por los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

La elección de la nueva mesa ejecutiva, encabezada por Mateo Martínez de Río Negro, representó un quiebre en la interna del partido y desplazó al sector liderado por Martín Lousteau. El cambio evidencia un armado federal con participación activa de las provincias de Corrientes, Chaco y Río Negro.

Desde la nueva conducción se busca una Juventud Radical más federal y con mayor participación en todo el país. Villoria y Cremona se consolidan así como referentes provinciales en la organización nacional.

De esta forma, el radicalismo llega a un viernes clave, cuando se definirá la conducción del Comité Nacional en medio de reconfiguraciones y tensiones internas.