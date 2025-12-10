Se actualizan los sistemas de control de brucelosis bovina

En línea con los requisitos de la Resolución SENASA N° 67/2019 y para optimizar los mecanismos de control en el traslado de hacienda, a partir del 1 de enero de 2026 el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) controlará automáticamente los criterios para la solicitud del certificado de seronegatividad (CSM) previo a la emisión del DT-e para los movimientos de vacas, toros y toritos.

La medida no constituye un nuevo requisito ya que, hasta ahora este certificado es solicitado por el SIGSA, según el motivo del movimiento que se indique en el DT-e. Sin embargo, luego de una actualización del sistema —y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la mencionada resolución—, el SENASA estableció que la solicitud del CSM dependerá del tipo de explotación indicada a través del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa).

Así, el sistema establecerá que, si el Renspa de destino del movimiento es un tambo, establecimiento de cría, ciclo completo, cabaña o centro de genética, el titular de origen deberá presentar el Certificado. Cabe destacar que quedarán exceptuadas de esta solicitud aquellas unidades productivas de origen con estatus libre de brucelosis vigente.

Para realizar el procedimiento, la toma de muestra serológica debe ser realizada por un veterinario acreditado en brucelosis bovina y luego remitidas a un laboratorio privado de la red oficial para su diagnóstico. Posteriormente, la carga de los resultados en el SIGSA puede realizarse por autogestión a través del veterinario acreditado.

De esta manera, el SIGSA facilitará el CSM si los resultados se encuentran previamente cargados. Es importante destacar que el Certificado cuenta con una validez de 60 días desde su la fecha de toma de muestra registrada en el protocolo de resultados.

Con esta medida, el SENASA busca evitar la dispersión de la brucelosis bovina, proteger los rodeos y avanzar en los planes sanitarios y la determinación de estatus de los establecimientos.