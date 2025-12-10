Premio Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado no estará en la ceremonia

El Premio Nobel de la Paz tendrá este miércoles un cambio de protocolo luego de que el Instituto Nobel confirmara que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, no viajará a Oslo. Será su hija, Ana Corina Sosa, quien reciba el galardón y lea el discurso oficial.

Fuentes de la organización señalaron que el paradero de Machado en Venezuela permanece bajo reserva y que la situación impidió su salida del país.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, explicó a la televisión pública NRK que la dirigente “desgraciadamente” no llegó a Noruega y no aparecerá en el escenario del Ayuntamiento de Oslo.

La ausencia ya se insinuaba el día anterior, cuando el Instituto Nobel primero aplazó y luego suspendió la conferencia de prensa prevista con la galardonada. En ese contexto, recordaron que Machado había reconocido en entrevistas “lo complicado que será el viaje a Oslo”, aunque evitaron confirmar si podría trasladarse más adelante.

La opositora había adelantado días atrás que asistiría a la ceremonia, lo que hubiese significado su primera aparición pública desde enero. En Oslo ya se encuentran su madre, su hermana y sus tres hijos. “Su intención es estar aquí con nosotros”, declaró su hermana Clara.

Antecedentes en el Nobel

La ausencia de figuras premiadas no es inédita en la historia del Nobel de la Paz. En 2010 Liu Xiaobo no pudo ser representado; en 2022 Ales Bialiatski fue reemplazado por su esposa; y en 2023 los hijos de Narges Mohammadi acudieron en su lugar.

Presencia latinoamericana

Para la edición 2025, además de los familiares de Machado, viajaron a la capital noruega varios referentes de la oposición venezolana, entre ellos Edmundo González Urrutia, exiliado desde 2024.

A pedido de Machado, también participa de la ceremonia Javier Milei, así como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Ecuador, Daniel Noboa. Tras el acto, está previsto que sean recibidos en audiencia por el rey Harald V y mantengan reuniones con el primer ministro Jonas Gahr Støre.

