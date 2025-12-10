Noelia Bazzi juró su segundo mandato como intendente de Bella Vista

Este miércoles a la mañana, en la Sociedad Italiana de Bella Vista, se realizó el acto de jura por el cual asume su segundo mandato Noelia Bazzi por el período 2025-2029



Durante el acto oficial también se produjo la asunción de las autoridades municipales electas.

En una sesión especial del Concejo Deliberante, se tomó juramento a la intendente, quien de este modo inicia su segundo mandato al frente de uno de los municipios más importantes de la provincia.



"Con el corazón lleno de orgullo y el compromiso más fuerte que nunca, hoy volví a jurar como Intendente de Bella Vista. Esta ciudad que amo profundamente y por la que seguiremos trabajando con pasión y dedicación", expresó Bazzi.

La funcionaria agradeció en las redes sociales "a quienes me acompañan en cada paso, su apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir creciendo día a día"