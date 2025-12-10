¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PERIODO 2025-2029

Noelia Bazzi juró su segundo mandato como intendente de Bella Vista

Luego de ser reelecta, se realizó este miércoles el acto en el predio de la Sociedad Italiana.
 

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 19:17

Este miércoles a la mañana, en la Sociedad Italiana de Bella Vista, se realizó el acto de jura por el cual asume su segundo mandato Noelia Bazzi por el período 2025-2029


Durante el acto oficial también se produjo la asunción de las autoridades municipales electas.


En una sesión especial del Concejo Deliberante, se tomó juramento a la intendente, quien de este modo inicia su segundo mandato al frente de uno de los municipios más importantes de la provincia.


"Con el corazón lleno de orgullo y el compromiso más fuerte que nunca, hoy volví a jurar como Intendente de Bella Vista. Esta ciudad que amo profundamente y por la que seguiremos trabajando con pasión y dedicación", expresó Bazzi. 


La funcionaria agradeció en las redes sociales "a quienes me acompañan en cada paso, su apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir creciendo día a día" 

