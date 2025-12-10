Úbeda seguirá siendo DT de Boca en 2026: el apoyo de Paredes y la confianza de Riquelme

El cimbronazo del domingo hizo eclosión puertas adentro. La eliminación de Boca a manos de Racing y el polémico cambio de Exequiel Zeballos pusieron a Claudio Ubeda en el centro de la tormenta. Sin embaego, nada alteró los planes de Juan Román Riquelme.

El martes, después del regreso a los entrenamientos, el técnico y Marcelo Delgado mantuvieron una larga reunión en el predio de Ezeiza. “Se avanzó en los detalles, solo falta la confirmación oficial”, le dijo una alta fuente de la dirigencia a Clarín. Será una formalidad, claro. El presidente ya tomó la decisión, más allá de que todavía resta una charla: el Sifón seguirá en el banco azul y oro durante 2026.

Con contrato vigente hasta junio, Ubeda se ganó el puesto por su manejo del vestuario, pero también por la manera en la que afrontó el desafío después de la muerte de Miguel Angel Russo. El equipo empezó a funcionar y logró seis victorias consecutivas. Chocó contra Racing y hubo dudas, especialmente entre la gente.



El entrenador de 56 años tiene la bendición de Leandro Paredes, que lo comparó con Lionel Scaloni. Sin ir más lejos, el Sifón habló con el capitán, quien le ofreció sus disculpas por su reacción con gestos ampulosos cuando el Changuito fue reemplazado por Alan Velasco a los 26 minutos del segundo tiempo. Y también mantuvo un diálogo con Ander Herrera, a quien le explicó porqué no ingresó. Los referentes son su respaldo, claro.

Muy a pesar del enojo popular que generó la derrota con la Academia que dejó a Boca carente de estrellas en 2025, Riquelme valoró otros aspectos. A fin de cuentas, la última voluntad del fallecido estratega era la continuidad de su cuerpo técnico.

En ese sentido, se habló de la incorporación de un ayudante de campo para sumarse al grupo de trabajo que encabezan Ubeda y Juvenal Rodríguez, el colombiano que acompañó a Russo desde Millonarios. Podría llegar Javier García, quien anunció su retiro, como entrenador de arqueros. No sería el único “refuerzo” para el entrenador. ¿Será Walter Picco, actualmente en la Quinta División?

Si se tiene en cuenta el historial de técnicos de Riquelme, la opción de Ubeda pueda resultar lógica. Después del segundo ciclo de Russo -el primero de Román al frente del Consejo de Fútbol-, optó por Sebastián Battaglia. Tras el despido del ex volante en una YPF de Zona Norte, llegó Hugo Ibarra, quien también venía de la Reserva. Luego, estuvieron Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago. Todos fueron sustituidos interinamente por Mariano Herrón.

Antes del Mundial de Clubes, trascendió que Herrón podría continuar al frente del equipo. Sin embargo, la caída en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Independiente cambió los planes. Riquelme llamó a Russo para su tercera y última etapa y Miguel llegó con Ubeda, a quien había convocado en diciembre de 2021, cuando fue contratado por Al Nassr de Arabia Saudita. El veterano entrenador necesitaba un colaborador con conocimiento del inglés. Juntos estuvieron en Arabia Saudita, en Rosario Central y en Boca.

Delgado fue claro con Ubeda. Le manifestó su deseo para que siga en el cargo, pero ad referendum de su conversación con Riquelme. Se descuenta que no habrá inconvenientes. Todas las partes consultadas aseguran que todo se confirmará en las próximas horas.

El plantel fue licenciado y los jugadores se fueron con la idea de que Ubeda los recibirá el 27, cuando se reincorporen a la pretemporada. Entonces, habrá que resolver algunas cuestiones vinculadas al futuro de algunos jugadores. ¿Qué pasará con Miguel Merentiel, de quien en las últimas horas se filtró que pretende un cambio de aire? Ya se fueron Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón. Habría más prescindibles.

Ubeda tendrá por delante la Copa Libertadores, la Copa Argentina y un Torneo Apertura en el que deberá afrontar cuatro clásicos, nada menos. Será un impulso para su carrera como entrenador. Como todos los mortales, dependerá de los resultados. Y en junio, Román dirá.

(Con información de Clarín)