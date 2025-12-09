¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

BERON DE ASTRADA

Camión de gran porte despistó y causó temor en la Ruta 12

El vehículo cargado con maderas salió despedido de la cinta asfáltica y la Policía actuó de inmediato
 

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 19:45

Un camión de gran porte se despistó este martes pasadas las 18, en un lugar conocido como la "Cruz del Peregrino", en el departamento de Berón de Astrada, sobre la Ruta Nacional 12, y dejó solo daños materiales, aunque el hecho había causado un gran susto.


Ocurrió, a la altura del km 1156 del corredor vial, tras lo cual intervino la Subcomisaría del paraje Yahapé para constatar la existencia del siniestro vial.
El camión marca Volkswagen, pertenece a la empresa de transporte FURLOG, era conducido por Federico Ramón Benítez, domiciliado en Liebig, Corrientes. 
Según el chofer, se dirigía desde Virasoro hacia el puerto de Corrientes, transportando madera, cuando perdió el control y se despistó.
El personal del Hospital local, evaluó al conductor, quien no sufrió lesiones. También se hicieron presentes Bomberos Voluntarios y policías de la Comisaría de Berón de Astrada que se hizo cargo de las actuaciones, por razones de jurisdicción.
 

