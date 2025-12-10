Rescataron y pusieron en resguardo a una cría de gato montés en Corrientes

En el fondo de una casa de la localidad de Concepción, apareció este miércoles al mediodía un pequeño felino que causó sorpresa en una familia, que pidió ayuda a personal técnico para ponerlo en resguardo.



Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica local rescató a una pequeña cría de gato montés que fue hallada la vivienda del Paraje Yribucuá.

La dueña de casa, identificada como Ángela Duarte dio aviso a las autoridades tras encontrar al animal silvestre, aparentemente desorientado y solo. El equipo policial, a cargo del oficial ayudante Víctor Fabián Contreras, procedió al rescate y traslado del ejemplar al puesto "Angelita" de Parques Provinciales, donde fue entregado a los guardaparques .



Desde allí, se coordinó su traslado al Centro Aguará (Paso de la Patria) para su cuidado y recuperación, ya que se trata de una cría muy pequeña. Una vez que se encuentre en condiciones, será liberada nuevamente en su hábitat natural, según anunciaron.