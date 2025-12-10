¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Emilio Lanari Bolivia Brasil
CONCEPCIÓN

Rescataron y pusieron en resguardo a una cría de gato montés en Corrientes

El animal estaba desorientado en el fondo de una casa y fue llevado al Centro Aguará
 

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 17:56

En el fondo de una casa de la localidad de Concepción, apareció este miércoles al mediodía un pequeño felino que causó sorpresa en una familia, que pidió ayuda a personal técnico para ponerlo en resguardo.


Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica local rescató a una pequeña cría de gato montés que fue hallada la vivienda del Paraje Yribucuá.  


La dueña de casa, identificada como Ángela Duarte dio aviso a las autoridades tras encontrar al animal silvestre, aparentemente desorientado y solo. El equipo policial, a cargo del oficial ayudante Víctor Fabián Contreras, procedió al rescate y traslado del ejemplar al puesto "Angelita" de Parques Provinciales, donde fue entregado a los guardaparques .  


Desde allí, se coordinó su traslado al Centro Aguará (Paso de la Patria) para su cuidado y recuperación, ya que se trata de una cría muy pequeña. Una vez que se encuentre en condiciones, será liberada nuevamente en su hábitat natural, según anunciaron.

