Una mujer destrozó vehículos estacionados en inmediaciones del Corrientes Tenis Club

Vehículos estacionados fueron vandalizados por una mujer durante el domingo en la zona del Corrientes Tenis Club, ubicado en la ciudad Capital.

Imágenes y videos que llegaron a El Litoral muestran en primer plano a un grupo personas cargando en dos vehículos elementos de sonido e iluminación usados dentro del predio durante la noche del domingo. Cabe recordar que ese día se desarrollaba un torneo de pádel en el Tenis Club.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que una mujer sube a un vehículo marca Ford, modelo Eco Sport, de color blanco, para alejarse del grupo de personas que trabajaba en el lugar y estacionar metros adelante.

Por los comentarios de quien filma las pruebas, afirma que “me sigue hace un año”, y agrega que “hago algo y ella está”, dando a entender que se trata de una situación de larga data.

“Ve nuestros autos y ahí se le ocurrió romper todo”, comenta la mujer y acota que “nos vio felices”, infiriendo que se trató de un ataque provocado por celos.

“Está claro en el video que es ella, todos los que la conocemos sabemos que es ella”, afirma la damnificada, para informar que quien vandaliza los autos está identificada como Mirna C.

Luego, en otra filmación, se puede observar a la mujer que vestía una gorra negra, una remera violeta y una pollera deportiva color negro, bajar de su vehículo y salir de vehículo para dañar otros que estaban estacionados.

En tanto que un grupo de fotos muestran en detalle los daños que provocó en los vehículos.

Sobre la situación ya se realizó una denuncia formal y las imágenes fueron aportadas como pruebas a la investigación pertinente.