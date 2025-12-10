Inauguración del hotel Marriott en Corrientes: Gustavo Valdés marcó el impulso del turismo

La inauguración del hotel Marriott en Corrientes reunió este martes por la tarde a autoridades provinciales, municipales y empresarios en la Costanera Sur. El gobernador Gustavo Valdés afirmó que el turismo continúa consolidándose como motor de empleo y desarrollo en la provincia.

Durante el acto, realizado en las escalinatas del nuevo edificio, Valdés valoró la confianza de las empresas en la ciudad y subrayó que “Corrientes tiene un futuro sólido” como destino internacional de naturaleza. Señaló que este tipo de inversiones privadas generan puestos de trabajo y forman parte de una estrategia más amplia de crecimiento.

En la ocasión también quedó habilitado el Distrito Boulevard, un espacio que reúne locales gastronómicos, culturales y comerciales.

El mandatario remarcó que el desarrollo provincial depende del impulso local y destacó el rol empresarial. “Si nosotros no desarrollamos nuestra ciudad y nuestra provincia, nadie lo va a hacer por nosotros”, dijo, al agradecer a la firma Ginsa S.A., responsable del proyecto.

Valdés volvió a posicionar al Iberá como uno de los ejes del turismo correntino y mencionó la presencia del embajador de India para señalar que el destino ya se promociona internacionalmente. Además, mencionó que la provincia cuenta con 15 mil plazas hoteleras y que la actividad turística “es una industria que genera muchos puestos de trabajo”.

También hizo referencia al rol del río Paraná como recurso económico y ambiental, y sostuvo que la llegada de la cadena internacional Marriott ratifica la estabilidad provincial. “Si no tuviéramos una provincia consolidada y con visión de futuro, esto no hubiese sido posible”, afirmó.

Acto de inauguración

El acto incluyó la presentación de la modelo y conductora Ana Carolina “Pampita” Ardohain, la bendición del padre Raúl Alcorta, discursos oficiales y el tradicional corte de cintas. Luego se realizó un espectáculo artístico en el primer piso del hotel.

El intendente Eduardo Tassano destacó que la obra acompaña el perfil turístico que la ciudad busca consolidar. “Hoy logramos posicionarnos como una ciudad turística del norte argentino”, señaló, al mencionar el trabajo conjunto con el sector hotelero y gastronómico y la promoción de pequeñas y medianas empresas.

El Marriott Corrientes es el primer hotel de la cadena completamente construido en Argentina. Cuenta con 104 habitaciones y se integra a un complejo que combina servicios hoteleros con locales comerciales.