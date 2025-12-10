Arrestaron al ex presidente de Bolivia Luis Arce por una causa de corrupción

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado este miércoles por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía por una causa abierta por corrupción, según reportaron medios bolivianos.

El ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, cuando era ministro de Economía de Evo Morales.

Según la indagación, cuando Arce era ministro de Economía presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.



La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció a través de sus redes sociales el “secuestro” de Arce. Según afirmó, Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz. Prada señaló que se enteró del hecho cuando el ex mandatario se encontraba solo.

El ex mandatario fue interceptado cuando se encontraba por la zona de Sopocachi y fue trasladado a las oficinas centrales de la FELCC Anticorrupción para responder por el caso del Fondo Indígena donde la Fiscalía procesa a varias personas por la malversación de altos montos de dinero destinaos a obras sociales pro que fueron a parar a cuentas personales de autoridades del gobierno del entonces presidente.

Según versiones de agentes policiales el ex presidente no opuso resistencia y ante la presencia de los policías reaccionó de forma tranquila.

(Con información de Clarin)