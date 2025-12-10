Corrientes: Edgar Galarza Florentín asumió como intendente de Mburucuyá

Edgar Galarza Florentín asumió este miércoles 10 de diciembre como intendente de Mburucuyá, marcando un giro político hacia un perfil desarrollista e integrador luego de ocho años de gestiones de corte conservador al frente del Municipio.

Médico cardiólogo de reconocida trayectoria en la localidad, Galarza Florentín juró su cargo ante una gran presencia de vecinos en un acto que se vio opacado por la ausencia del exintendente radical Pablo Guastavino (2017-2021), quien decidió no participar de la entrega del mando.

En la misma ceremonia asumió el viceintendente Rubén Sebastián Guastavino Kalataki, completando así la nueva fórmula municipal.

Una transición marcada por la tensión

El traspaso de mando se concretó tras una inusual demora. Según señalaron desde el entorno del nuevo gobierno, Guastavino se habría negado hasta último momento a entregar la documentación necesaria para la transición ordenada que exige la normativa municipal, lo que generó sospechas sobre el estado administrativo de la Comuna al momento de dejar el cargo.

El acto de jura comenzó con la participación del exviceintendente Luis Difranco, quien tomó juramento a su sucesor y luego se retiró antes de que asuma el nuevo intendente. Guastavino Kalataki fue quien finalmente tomó juramento a Galarza Florentín, oficializando el inicio de la gestión 2025-2029.

Mensajes y compromisos del nuevo jefe comunal

“Quiero agradecer a los vecinos de Mburucuyá, mi pueblo querido que hoy me toca conducir. Es un día histórico. Asumo el cargo con el objetivo de trabajar por el progreso de todos y cada uno de ustedes”, expresó Galarza Florentín tras la jura.

El nuevo intendente remarcó que su gobierno se basará en la igualdad, la inclusión, la equidad y la participación comunitaria, y adelantó que se enfocará en reactivar y fortalecer los servicios municipales de salud, educación, higiene urbana, vivienda, turismo, cultura y desarrollo económico y productivo.

Asimismo, convocó a la unidad: “A los que no nos apoyaron en la campaña, los invito a unirse y trabajar por el bien de todos. El diálogo y la esperanza serán dos ejes para construir juntos”.

El rol del viceintendente

Por su parte, Guastavino Kalataki afirmó: “Haremos un trabajo incansable. Tendrán en mí a una persona fiel para dar lo mejor por una Mburucuyá más igualitaria y justa para todos”.

Homenajes y acompañamiento institucional

Durante el acto se realizó un minuto de silencio en memoria de Oscar Medina, dirigente que apoyó la candidatura de Galarza Florentín. La ceremonia contó además con la presencia de autoridades del Gobierno provincial.

De esta manera, la nueva conducción municipal inició formalmente su mandato para el período 2025-2029, luego de imponerse en las elecciones del 31 de agosto al frente del espacio multisectorial.