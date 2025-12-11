¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Juan Pablo Valdés allanamientos en Corrientes
calor en Corrientes Juan Pablo Valdés allanamientos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Ciudad

El Espacio Mariño cierra su ciclo de Cine Debate con una nueva proyección

Es así que se invita a la comunidad al cierre de año del Cine Debate con la proyección de una comedia italiana, ganadora de múltiples premios.

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 09:49

El Espacio Cultural Mariño invita a la comunidad al cierre de año del Cine Debate con la proyección de una comedia italiana.

Ubicado en Santa Fe 847, la última proyección del ciclo se realizará el lunes 15 de diciembre a las 21. En esta ocasión el público podrá disfrutar de la comedia italiana Ayer, hoy y mañana”, del director Vittorio de Sica.

Sinopsis

Dividido en tres episodios. Uno narra la vida de un matrimonio napolitano que sobrevive gracias al trabajo de la mujer (Adelina) que contrabandea tabaco y queda embarazada para no ir a la cárcel.

El segundo está protagonizado por Anna, una mujer adinerada y caprichosa que tiene un amante al que confiesa amarlo con despojo.

El tercer relato cuenta la historia de una prostituta independiente, de la que está cautivado un joven aspirante a sacerdote que es su vecino, situación que hace que Mara tome las cartas en el asunto.

Este film es una joya del humor, el amor y el erotismo. Obtuvo el Oscar a Mejor Película Internacional. El Bafta al mejor actor extranjero. El David de Donatello para ambos actores estelares y numerosos lauros más.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD