Pullaro: “Esperamos que Juan Pablo Valdés sea tan buen gobernador como su hermano"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles del acto de asunción de Juan Pablo Valdés como gobernador de Corrientes, realizado en el recinto del Palacio Legislativo.

Llegó acompañado por los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero, y de Misiones, Hugo Passalacqua, además de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani.

“Esperamos que sea tan buen gobernador como su hermano”

En contacto con la prensa, Pullaro destacó la gestión finalizada de Gustavo Valdés, a la que calificó como “un ejemplo para toda la Argentina”.

Sostuvo que la “expectativa” es que Juan Pablo Valdés “sea tan buen gobernador como su hermano” y que asuma los desafíos que comparten Corrientes y Santa Fe.

Elogios a la gestión saliente

El mandatario santafesino afirmó que Gustavo Valdés “logró modernizar la provincia”, ordenar las cuentas y demostrar que Corrientes “estaba para mucho más”.

Aseguró que su presencia responde al objetivo de acompañar el inicio del nuevo proceso político provincial.

Pullaro y la interna radical

Consultado por la situación de la UCR a nivel nacional, Pullaro afirmó que, si Gustavo Valdés decidiera competir por la presidencia del partido, “todo el radicalismo lo apoyaría”, aunque admitió que también puede optar por descansar tras dos mandatos.

Reclamos a Nación por deudas con Santa Fe

Pullaro también se refirió a la relación con el Gobierno nacional y fue categórico al exigir que se salden las deudas con su provincia.

Señaló que Nación debe fondos vinculados a la caja de jubilaciones y al Pacto Fiscal, y remarcó que Santa Fe mantiene “cuentas equilibradas” gracias a una administración ordenada.

“Seguimos reclamando que se envíe lo que corresponde para invertir en infraestructura productiva”, agregó, insistiendo en la defensa del interior productivo y el fortalecimiento del federalismo.