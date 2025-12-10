Asumió Gastón Ramírez al frente de la Municipalidad de Concepción

En plena calle, frente al edificio municipal, se realizó este miércoles a la mañana el acto de jurameto de las nuevas autoridades del Municipio de Concepción del Yaguareté Corá

Ante una gran concurrencia de vecinos asumieron como intendente Olegario Gastón “Tito” Ramírez y como viceintendente Germán Acosta.El Gabinete Municipal estará integrado por las siguientes áreas:• Secretario General y de Gobierno: Juan Albino Romero• Secretaria de Hacienda y Finanzas: Karina Esther Acosta• Secretaria de Desarrollo Humano y Abordaje Territorial: Fabiana Beatriz Romero• Secretario de Obras y Servicios Públicos: Agustín Ybarra

Direcciones• Director de Turismo: Elías Emanuel Acosta• Director de Cultura: Juan Manuel Duarte• Director de Deportes: Juan Pablo López• Director de Acción Social: Héctor Daniel Ayala• Director de Producción y Bromatología: Edgar Javier Miérez• Director de Medio Ambiente: Juan Ramón Moreira