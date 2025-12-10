¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ACTO FRENTE A LA COMUNA

Asumió Gastón Ramírez al frente de la Municipalidad de Concepción

Juraron la viceintendente Germán Acosta    y demás funcionarios por el periodo 2025 -2029
 

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 20:44

En plena calle, frente al edificio municipal, se realizó este miércoles a la mañana el acto de jurameto de las nuevas autoridades del Municipio de Concepción del Yaguareté Corá


Ante una gran concurrencia de vecinos asumieron como intendente Olegario Gastón “Tito” Ramírez y como viceintendente Germán Acosta.
El Gabinete Municipal estará integrado por las siguientes áreas:
• Secretario General y de Gobierno: Juan Albino Romero
• Secretaria de Hacienda y Finanzas: Karina Esther Acosta
• Secretaria de Desarrollo Humano y Abordaje Territorial: Fabiana Beatriz Romero
• Secretario de Obras y Servicios Públicos: Agustín Ybarra


Direcciones
• Director de Turismo: Elías Emanuel Acosta
• Director de Cultura: Juan Manuel Duarte
• Director de Deportes: Juan Pablo López
• Director de Acción Social: Héctor Daniel Ayala
• Director de Producción y Bromatología: Edgar Javier Miérez
• Director de Medio Ambiente: Juan Ramón Moreira

