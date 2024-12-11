¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
Corrientes

Las noticias más importantes del 11 de diciembre

Por El Litoral

Miércoles, 11 de diciembre de 2024 a las 07:24

Un colectivo atropelló y mató a un menor de 12 años en Goya
Tenencia y portación de armas a los 18: cuál es la diferencia y cómo se aplicaría
Carnavales 2025: las comparsas ganadoras del interior competirán a nivel provincial
Valdés inaugurará una Comisaría y habilitará una Estación Transformadora en Corrientes
El colectivo que atropelló y mató a un menor no tenía la revisión técnica para circular
Pesar por la muerte de un referente de la educación en Corrientes
Recuperaron zapatillas y ropas que fueron robadas de un comercio en pleno centro
Intentaron matar una vaca a balazos y terminaron presos por abigeato
El bombazo del correntino Sand contra Kudelka: "Es un tipo que no existe"
Ensanchan diez cuadras de una avenida que une a dos barrios
Milei prometió bajar 90% los impuestos
 

Últimas noticias

