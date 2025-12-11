Reforma laboral: Javier Milei vuelve al país para enviar el proyecto al Senado

El presidente Javier Milei regresará este jueves por la mañana a Buenos Aires, tras su breve viaje a Oslo, y firmará el proyecto de reforma laboral, una de las piezas centrales del paquete legislativo que el Gobierno busca enviar al Senado en las próximas horas.

El mandatario partió de Noruega inmediatamente después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz y tiene previsto aterrizar en Ezeiza minutos antes de las 9.30. Su regreso es clave para avanzar con la remisión formal de varias iniciativas del Consejo de Mayo que, aunque ya anunciadas, aún requerían su firma.

Entre los proyectos listos para ser debatidos en sesiones extraordinarias figuran el Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares. La reforma laboral, en cambio, terminó de redactarse mientras Milei estaba en el exterior, debido a desacuerdos internos sobre algunos artículos.

La mayor discusión se concentró en un punto controvertido: la limitación de las cuotas solidarias, un mecanismo que permite descontar aportes a todos los trabajadores de una actividad, estén afiliados o no al gremio. La Casa Rosada pretendía que ese descuento quedara sujeto al consentimiento expreso de cada empleado, pero finalmente decidió suprimir ese apartado para evitar un conflicto directo con la cúpula sindical.

No obstante, el texto incluirá una aclaración: las cuotas de afiliación —que las empresas deben retener y girar a los sindicatos— pasarán a ser optativas, siempre que exista conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes.

Voceros designados para el Senado

Para defender la reforma laboral en la Cámara Alta, el Gobierno designó a tres funcionarios que actuarán como voceros oficiales: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

Los tres podrían ser convocados por la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que debe analizar el proyecto antes de llevarlo al recinto. Esa comisión aún no está conformada tras el recambio legislativo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aspira a presidirla y busca acelerar el tratamiento. La dirigente fue una de las principales impulsoras de la reforma e incluso pidió que ingresara por el Senado para convertirla en su primer logro legislativo.

Negociaciones políticas en marcha

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para asegurar apoyo político a las iniciativas que el oficialismo espera debatir durante el verano. Mientras tanto, otros proyectos del Consejo de Mayo —vinculados a la apertura comercial y la reducción del gasto público— quedarán para etapas siguientes, ya que no forman parte de la agenda inmediata de extraordinarias.

Con información de Infobae.