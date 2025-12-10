Asumió Raul Pelozo como flamante intendente de San Roque

La localidad de San Roque cuenta con nuevo intendente desde este miércoles, con la asunción de Raul Pelozo (hijo) quien tomó juramento en un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Club Recreativo Juventud.



También asumieron las demás autoridades municipales electas.

El intendente saliente -electo Diputado Nacional- Raúl “Rulo” Hadad participó del traspaso de mando al jefe comunal electo Raúl Pelozo y a su viceintendente Ricardo Robledo.



"Es un orgullo para mí ser el nuevo intendente del pueblo que amo, donde nací y me crie, y prometo dejar todo de mi para los sanroqueños", expresó Pelozo.

"Voy a ser un intendente que no va a mirar el color político, va a gobernar mirando a todos por igual, oportunidad para todos y buscar el progreso de San Roque", señaló.

Y sentenció: "Prometo dejar todo para los sanroqueños, voy a gobernar mirando a todos por igual, buscando el progreso de mi pueblo. No me quiero extender mucho, gracias por la confianza, y a partir de ahora, vamos a trabajar"