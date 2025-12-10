¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ACTO EN EL CLUB RECREATIVO

Asumió Raul Pelozo como flamante intendente de San Roque

Estará al frente de la Comuna durante el periodo 2025-2029

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 20:19

La localidad de San Roque cuenta con nuevo intendente desde este miércoles, con la asunción de Raul Pelozo (hijo) quien tomó juramento en un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Club Recreativo Juventud.


También asumieron las demás autoridades municipales electas. 


El intendente saliente -electo Diputado Nacional- Raúl “Rulo” Hadad participó del traspaso de mando al jefe comunal electo Raúl Pelozo y a su viceintendente Ricardo Robledo. 


"Es un orgullo para mí ser el nuevo intendente del pueblo que amo, donde nací y me crie, y prometo dejar todo de mi para los sanroqueños", expresó Pelozo.
"Voy a ser un intendente que no va a mirar el color político, va a gobernar mirando a todos por igual, oportunidad para todos y buscar el progreso de San Roque", señaló.


Y sentenció: "Prometo dejar todo para los sanroqueños, voy a gobernar mirando a todos por igual, buscando el progreso de mi pueblo. No me quiero extender mucho, gracias por la confianza, y a partir de ahora, vamos a trabajar"

