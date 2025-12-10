Temperaturas en aumento y baja probabilidad de lluvias en Corrientes

Luego de las precipitaciones ocurridas al inicio de semana y el desarrollo de vientos por el sector sur, las temperaturas bajaron. Sin embargo, esto no será durante mucho tiempo, ya que se espera el ascenso de temperaturas que rondarán entre los 34°C. Pronostican lluvias para el viernes y lunes próximo, pero hasta el momento, con baja probabilidad.

Los vientos ingresaron por el norte y para este jueves el termómetro oscila entre los 31°C y los 19°C, por lo que se espera una jornada cálida. Con cielos parcialmente nublados, no se esperan lluvias.

Pronóstico para el fin de semana

Archivo Marcos Mendoza

Teniendo en cuenta los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el viernes se esperan tormentas aisladas con un 40% de probabilidad y temperaturas que ronden entre los 27°C y los 21°C.

Para este sábado la máxima vuelve a escalar a los 31°C y la mínima rondará los 18°C. Según indican los pronósticos, la temperatura seguirá en aumento ya que para el domingo se espera 34°C, por lo que promete ser una jornada calurosa.

Archivo Marcos Mendoza

Las precipitaciones (aunque con baja probabilidad) podrían regresar el lunes durante la madrugada y mañana. La máxima podría alcanzar los 32°C y la mínima los 21°C. Podrían arribar vientos por el sector sureste y cambiar las condiciones meteorológicas.