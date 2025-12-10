Correntino lidera un estudio clave sobre bacterias y gravedad de la bronquiolitis infantil

El hallazgo de que la composición bacteriana en las vías respiratorias de los lactantes puede influir sobre la severidad de la bronquiolitis abre nuevas perspectivas para tratamientos que modulen estos microorganismos y mitiguen el avance de la enfermedad. La investigación, encabezada por un experto del Conicet en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, plantea que las bacterias que habitan las vías aéreas de los bebés pueden modificar el curso de la infección por virus sincicial respiratorio (VSR).

El trabajo, publicado en Journal of Clinical Virology, fue liderado por el médico e investigador correntino Patricio Acosta, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). El profesional trabajó junto a un equipo multidisciplinario del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires.

El VSR es una de las causas principales de bronquiolitis e infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños. Se estima que entre el 60% y el 70% de los menores contrae la infección durante el primer año de vida, y casi todos antes de los dos años. A nivel global, provoca 33 millones de casos por año, con más de 3 millones de internaciones y más de 200 mil fallecimientos.

En ese marco, la investigación evaluó si la microbiota respiratoria —las bacterias presentes en las vías aéreas— puede influir en la severidad de la enfermedad. El estudio analizó la presencia de tres bacterias frecuentes en el tracto respiratorio infantil: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis.

“Las bacterias tienen un rol clave en la evolución del VSR”

“El hallazgo más relevante del estudio fue que las bacterias presentes en las vías aéreas parecen tener un rol importante en la evolución de la infección por VSR”, destacó Acosta, quien también es médico y doctor en medicina del Hospital Gutiérrez.

“Los resultados del estudio aportan nueva evidencia sobre la interacción entre virus y bacterias en las infecciones respiratorias infantiles y abre la puerta a nuevas líneas de trabajo orientadas a prevenir o mitigar las formas graves de esta enfermedad a través de la modulación de los microorganismos que colonizan el tracto respiratorio”, agregó el investigador, quien integró el Consejo Directivo de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM) —el primer latinoamericano no residente en EE.UU. en hacerlo— y hoy forma parte de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID).

Qué reveló el análisis en bebés internados

El equipo evaluó a 172 pacientes infectados con VSR, seleccionados entre 401 niños hospitalizados por infección respiratoria baja. Se recolectaron muestras biológicas, datos clínicos, epidemiológicos y socioambientales, y se investigó la presencia de las tres bacterias involucradas.

Acosta remarcó un dato contundente: “Más del 90 por ciento de los pacientes estaba colonizado por al menos una de estas bacterias al momento de la hospitalización”.

El estudio reveló diferencias según el microorganismo dominante que los niños colonizados con Moraxella catarrhalis presentaron cuadros más leves y que los portadores de Haemophilus influenzae evolucionaron hacia formas más graves de la infección.

Condiciones de vida: un factor determinante

El trabajo también evaluó el impacto del contexto social. El doctor Eduardo López, primer autor y jefe del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez, señaló: “Uno de los datos más sobresalientes fue que el hacinamiento se asoció con cuadros más graves”.

Ese vínculo coincide con investigaciones previas que muestran que las condiciones de vivienda, el acceso a agua potable, los sistemas de saneamiento, la nutrición y la edad influyen en la variabilidad de la microbiota respiratoria y en el riesgo de desarrollar enfermedad severa.

Acosta subrayó la importancia de esta mirada integral: “Durante años se pensó que las bacterias que colonizan las vías aéreas solo eran un indicador de exposición, pero hoy sabemos que forman parte de un ecosistema complejo que interactúa con el sistema inmunológico”.

Un estudio en un contexto real y vulnerable

El investigador correntino destacó el valor del escenario en el que se realizó el trabajo: “Este estudio tiene como aspecto destacable que se realizó en un contexto real de una población vulnerable, donde factores ambientales tienen un fuerte impacto”.

“Nuestro trabajo aporta evidencia local de que algunas bacterias podrían empeorar la infección por VSR, mientras que otras tendrían un efecto protector, ya sea porque modulan la respuesta inmune o porque compiten con microorganismos patogénicos. Comprender este equilibrio podría ayudar a identificar a los niños con mayor riesgo de enfermedad grave”, añadió.

Del estudio participaron también Martín Ferolla, Agustina Denardi, Noelia Iraizos, Ana Fernández y María Marta Contrini, todos integrantes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

