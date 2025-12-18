Mandiyú pondrá su mejor equipo para la Finalissima y se anunció un regreso

La Finalissima de la Liga Correntina de Fútbol se disputará este sábado, desde las 17, en cancha de Boca Unidos. Los protagonistas serán Mandiyú, campeón del Oficial, y Curupay, campeón de la Copa de la Liga.

El albo bajará con su plantel completo, incluido los jugadores que llegaron para disputar el Regional Federal Amateur y se anticipó el regreso de Guillermo Barreto.

“Para este partido hay que presentar una lista de Buena Fe nueva, solo es necesario que estén registrados en el sistema COMET”, comentó Fabián “Boca” Ponce, DT de Mandiyú.

“Todo el plantel está disposición para el encuentro del sábado. Para este partido único, que sería un torneo nuevo, se debió presentar una nueva lista y por eso todos los jugadores del Regional pueden jugar”, aclaró en comunicación con La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

Entre los últimos en sumarse a Mandiyú para el Regional fueron el arquero Lautaro Ferreyra, el defensor Franco Domínguez, el volantes Gonzalo González y el delantero Max Pared.

“A nosotros nos viene bien porque vamos a seguir en competencia. Nosotros vamos a parar el 22 y después serán solamente tres días de descanso para esperar el nuevo cruce por el Regional”, comentó Ponce.

Por lo tanto, se espera que el sábado Ponce utilice una formación similar a la que jugó la revancha contra Benjamín Matienzo de Goya por el cruce de octavos de final en la Región Litoral Norte del Regional.

“Hay algunos que están un poco tocados, pero los que están bien físicamente van a jugar porque para nosotros es importante poder sumar un nuevo título”, afirmó.

“Barreto (Guillermo) estará en el banco. Viene entrenando bien y si se da la oportunidad, va a jugar. La sensación de molestia que tiene en la rodilla se saca jugando”, adelantó el DT.

El delantero sufrió una lesión de rodilla y su recuperación de prolongó en el tiempo. La semana pasada ya sumó minutos de fútbol aunque todavía no está al 100% de su plenitud física.

Quien todavía no está a disposición del cuerpo técnico es el aquero Ferreyra que recién se sumará a los entrenamientos el 26 de este mes.

Una fecha para Zabala

Una fecha de suspensión recibió Héctor Zabala, jugador de Mandiyú que fue expulsado el fin de semana en el torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

Zabala recibió la tarjeta roja por parte del árbitro Jorge Miño a los 47 minutos del primer tiempo del partido frente a Benjamín Matienzo por la revancha de los octavos de final de la Región Litoral Norte.

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio a conocer las sanciones y Zabala recibió una fecha.

De esta forma, el jugador de Mandiyú se perderá el encuentro de ida (4 de enero de 2026) por los cuartos de final frente a San Lorenzo de Monte Caseros pero estará a disposición del cuerpo técnico albo para la revancha en la capital correntina prevista para el 11 de enero.

Para la próxima instancia del Regional, el Consejo Federal autorizó la incorporación o reemplazo de cuatro jugadores en las listas de Buena Fe.

“Estamos buscando un arquero, en eso estamos trabajando”, confirmó Ponce.