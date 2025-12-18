Presupuesto 2026: cómo votaron los diputados nacionales por Corrientes

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al Presupuesto 2026. La iniciativa fue aprobada tras una extensa sesión y contempla, entre otros puntos, un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual estimada en 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del año próximo.

El oficialismo consiguió 132 votos afirmativos con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y legisladores peronistas de provincias cercanas a la Casa Rosada. Hubo 97 votos en contra y 19 abstenciones.

El debate estuvo atravesado por fuertes tensiones, especialmente por la decisión de votar el proyecto por capítulos y no por artículos.

Además, hubo controversias por la inclusión de medidas sensibles como la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. De todas maneras, y a pesar de las negociaciones frenéticas, la oposición logró el rechazo del capítulo que las incluía.

En ese marco, los siete diputados nacionales por Corrientes tuvieron posiciones divididas frente al Presupuesto 2026, con cuatro votos a favor y tres en contra.

Cómo votaron los diputados correntinos: