Pesebres criollos: se exponen las obras ganadoras en el Museo de Artesanías de Corrientes

Los pesebres criollos ganadores del concurso organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes se exhiben esta semana en el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT), ubicado en Quintana 905, en el centro de la capital provincial. La muestra permanecerá abierta al público hasta el lunes 22 de diciembre.

El certamen se desarrolló durante el mes de noviembre y convocó a artesanos locales que presentaron obras inspiradas en la Navidad, elaboradas con técnicas y materiales tradicionales. Los trabajos premiados forman parte ahora de una exposición especial en vísperas de las fiestas de fin de año.

El jurado estuvo integrado por la artista y museóloga Mónica Arzani, la asesora de imagen Patricia Escalante y la artista Zulma Ruiz Cuevas, quienes evaluaron piezas de “alta calidad técnica y notable originalidad”, según se informó desde la organización.

Desde el Museo de Artesanías Tradicionales destacaron el valor cultural de la propuesta y el compromiso de los participantes con la identidad artesanal correntina. “Cada obra refleja un profundo respeto por nuestras tradiciones”, señalaron.

Ganadores

En cuanto a los resultados, el primer premio fue para un pesebre realizado con materiales nobles como arpillera, algodón, ramas, hojas secas y lana esquilada, que recrea la escena del nacimiento con fuerte impronta rural.

El segundo puesto correspondió a una obra de base textil, donde distintas puntadas y relieves construyen las figuras centrales y los detalles simbólicos de la Navidad.

El tercer premio fue otorgado a un pesebre realizado dentro de una calabaza ahuecada, utilizada como gruta natural, con semillas y fibras vegetales como elementos ornamentales.

La muestra puede visitarse durante el horario habitual del museo y se presenta como una propuesta cultural abierta a vecinos y turistas que recorren la ciudad en el cierre del año.