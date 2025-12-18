Fausto Vera deja Mineiro para ser nuevo refuerzo de River

River proyecta un 2026 con la Copa Sudamericana como objetivo y por eso está decidido a tener un gran mercado de pases. La primera contratación es la de Fausta Vera.

El mediocampista de 25 años ya se despidió de sus compañeros de Atlético Mineiro y la idea es que arranque la pretemporada junto a sus nuevos compañeros en San Martín de los Andes el 20 de diciembre.

Vera ya se encuentra en Buenos Aires. Se espera que concrete la revisión médica protocolar para sellar el acuerdo.

En principio, llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000, según informó TyC Sports.

Tras la salida del capitán Enzo Pérez y a raíz de las flojas prestaciones de Juan Carlos Portillo, el entrenador Marcelo Gallardo priorizó como su primer refuerzo a un volante central.

Formado en Argentinos Juniors, Vera se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.

Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes principales para 2026. Ante este escenario, River —que lo proyecta como el sucesor del ya ex jugador del plantel Enzo Pérez— activó las gestiones para sumarlo.

Si bien sus números en 2025 muestran actividad (32 partidos y 1.728 minutos), el análisis profundo denota una irregularidad creciente: completó apenas el 25% de sus partidos jugados con Mineiro y perdió la titularidad en el cierre de la temporada local, ingresando desde el banco en los últimos tres encuentros.

Un año y medio después regresará al fútbol argentino para vestir los colores de River Plate por expreso pedido de Gallardo.

De esta manera, a pesar de contar con ofertas de la MLS y México, la voluntad del jugador de vestir la banda roja fue fundamental para cerrar la operación que se ata a la nueva política del mercado de pases millonario: cesiones con costo y opciones de compra para evaluar a los futbolistas durante un año, y luego decidir si merecen la incorporación definitiva.

Hace unos días, su representante, Marcelo Trapasso, dijo: “Es real que le gustaría volver a la Argentina, que está abierto, pero lo único que sabemos nosotros es que River se puso en contacto con Atlético Mineiro”.

“Sé que ofertaron en una primera instancia, le rechazaron y ahora enviaron una contraoferta”. Al parecer, los números se ajustaron y hay luz verde.

Por su parte, Sebastián Boselli no acumuló muchos partidos en este semestre y por esa razón ve con buenos ojos el interés de Peñarol en sumarlo para reforzar el plantel con el que competirá en una nueve edición de la Copa Libertadores, torneo del que River no participará en 2026.

Además, River ya dio forma a una oferta para hacer del fichaje de Santiago Ascacibar que podría hacer llegar pronto a Estudiantes de La Plata. Para quedarse con el mediocampista elegido para reforzar una posición en la que Gallardo no ha encontrado todavía al hombre ideal, se desembolsarían 6 millones de dólares.