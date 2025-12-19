Diputados aprobará este viernes el Presupuesto 2026

n La Cámara de Diputados tratará hoy a las 10 el proyecto de ley de Presupuesto 2026, que cuenta con media sanción del Senado y que ayer ingresó a la Cámara baja y fue girado a la Comisión de Hacienda.

Se conoció ayer el despacho de comisión que recomienda la aprobación de la iniciativa. Pero también el PJ emitió un despacho en minoría que aconseja su aprobación, pero con modificaciones.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos, que dará el despacho pertinente, quedó conformada por los diputados: Norberto Ast, Lorena Lazaroff, Marlén Gaúna, Jesús Méndez Vernengo y el diputado Egui Benítez (cubre vacante de diputado saliente).

Los diputados también aprobaron por unanimidad una resolución por la cual urge a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la continuidad del trámite de los procesos de competencia originaria promovidos por la Provincia de Corrientes contra el Estado Nacional.

Diputados volverá a sesionar el viernes a las 10.

La denominada “ley de leyes” fue elaborada "en convergencia con las políticas de Estado impulsadas por el Gobierno provincial y a partir de un esquema presupuestario acorde a las pautas nacionales, en el marco de la Ley N° 25.917 “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno” y modificatorias, según las cuales se proyecta un crecimiento de la actividad económica del país (Producto Bruto Interno) del orden de cinco por ciento (5,00%) para el año entrante, una variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diez con diez centésimos por ciento (10,10%) y un tipo de cambio de pesos mil cuatrocientos veintitrés ($ 1.423) por dólar estadounidense, en ambos casos proyectado a diciembre de 2026. Tales ponderaciones fueron tomadas también para las estimaciones del gasto y la inversión en las distintas jurisdicciones del ámbito provincial", señala el expediente parlamentario.

El objetivo del gobierno es "fortalecer las políticas de salud, educación, seguridad, económicas, de desarrollo productivo y de inclusión con bases en la generación de empleo, acceso a servicios fundamentales”.



