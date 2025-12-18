Corrientes: investigan un linchamiento a un joven que lo metieron al baúl de un auto

La Policía de Corrientes informó este jueves que lleva adelante una investigación relacionada con un linchamiento a un menor de edad en la ciudad Capital.

El Litoral consultó con fuentes oficiales, quienes confirmaron que el hecho ocurrió en el barrio La Olla, de la capital correntina, sobre avenida Arturo Frondizi.

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales donde se observa a varias personas golpeando a alguien en el suelo para luego encerrarlo en el baúl de un automóvil.

Momento en que arrojan al baúl del auto a un supuesto ladrón.

Se conoció que se trató de un linchamiento por un robo perpetrado por un menor de edad, aunque confirmaron que no hay una denuncia formal sobre el hecho.

Por otra parte, se inició de oficio una investigación para averiguar la identidad de la persona golpeada y el grupo que tras de propinar varios golpes, arrojaron al menor dentro del baúl de un vehículo para finalmente irse ante la vista de los vecinos de la zona.