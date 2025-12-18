Por tierra y agua buscan a una mujer desaparecida en zona del Riacho Goya

Una mujer de 52 años es intensamente buscada en Goya desde el miércoles al mediodía después de la denuncia de desaparición de persona radicada por su marido ante la Comisaría Sexta de esa ciudad.



Esa misma jornada, antes de la entrada de la noche, unos pescadores reportaron el hallazgo de una motocicleta a la vera de una calle asfaltada que comunica con el Puerto Goya, a la vera del brazo del Río Paraná.

Sobre el vehículo estabana.



Se sumaron a la búsqueda las divisiones Canes y Drones de la Policía de Corrientes. También embarcaciones con personal de la Unidad Especial de la Policía Rural y Ecológica y otra de la Prefectura Naval Argentina.



En cuanto a las tareas de inteligencia trabajó la Comisaría Primera de Goya que verificó cámaras de seguridad que captaron el instante en que se dirige con su moto hacia la ribera del río.



Sobre sus características de 1,65 metros de estatura, cabello por el hombro, enrulado castaño oscuro, de contextura rellena, de 75 kilogramos, tez blanca y ojos verde.