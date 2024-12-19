¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportivo Mandiyú escuela de oficios Tarragó Ros
Las noticias más importantes del 19 de diciembre

Por El Litoral

Jueves, 19 de diciembre de 2024 a las 07:05

Muere un comerciante correntino en un intento de robo en pleno centro
Un placero fue detenido por manosear a una niña de 8 años
Recuperaron un inmueble fiscal usurpado ubicado en una emblemática esquina de Corrientes
Ante las altas temperaturas, se prevé la llegada de lluvias y rige alerta amarilla

Cambios en la Sube: jubilados deberán validar su identidad para viajar gratis
Un joven circulaba a bordo de una motocicleta de alta cilindrada buscada por robo
"No hay ninguna resolución oficial con respecto a la impugnación, votamos el domingo"
Valdés entregó 10 viviendas y firmó acuerdo para la construcción de otras 20 más
Murió "Compinchi", el perro que vivió en una estación de servicio
El desempleo bajó al 6,9%
 

