Contador y docente se convirtió en el primer egresado del Doctorado de Ciencias Económicas

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste dio a su primer Doctor. Se trata de Carlos Romero Jensen, egresado de la carrera de grado y profesor de marketing en esta casa de altos estudios. “Este proceso me abrió las puertas a nuevos conocimientos. La universidad pública es garantía de calidad en la enseñanza e investigación académica”, afirmó el graduado.

El contador público y docente universitario Carlos Romero Jensen hizo historia al convertirse en el egresado del Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Con la exposición y defensa de su tesis, obtuvo la graduación de Doctor en Ciencias Económicas con mención en Administración.

De esta manera, el Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE tiene a su primer egresado y abre las puertas a todos aquellos que quieran profundizar su formación, investigación y aportar al desarrollo del conocimiento en la región.

Romero Jensen expuso y defendió, de forma oral y pública, su tesis sobre El valor en uso como determinante de la elección de los canales de atención en empresas de servicios públicos monopólicas

“Con este paso, en estos momentos, tengo la responsabilidad de seguir aprendiendo críticamente, y aportar, al mismo tiempo, a la investigación y a la enseñanza-formación”, remarcó el Doctor, profesor universitario de marketing.

Institución con prestigio

El Doctor Romero Jensen destacó que “la universidad pública es, con razón, una de las pocas instituciones que gozan de prestigio en nuestra sociedad. Ha sido y es la oportunidad de movilidad social de muchas generaciones, a la vez que una garantía de calidad de la enseñanza y la investigación académica”, puntualizó.

“Como docente universitario he tenido y tengo alumnos de todas las clases sociales, lo cual enriquece la formación de los alumnos y les da una perspectiva más amplia del medio en el cual se desenvuelven”, puso en valor el flamante doctor.

Meta alcanzada

“Siento la satisfacción de haber logrado la meta propuesta, pero más allá de eso quiero destacar el camino recorrido para lograrlo, el Doctorado me abrió las puertas a nuevos conocimientos y a la profundización del tema de mi Tesis Doctoral”, destacó.

“Además de poder compartir con otros doctorandos y docentes quienes fueron parte fundamental del proceso”, agregó.

La tesis El valor en uso como determinante de la elección de los canales de atención en empresas de servicios públicos monopólicas, expuesta y defendida por el Doctor Romero Jensen, fue dirigida por doctor Carlos Enrique Bianchi.

El jurado estuvo integrado por las doctoras María Rosa Sánchez Rossi, María Teresa Kobila, y Mónica Inés Cesana Bernasconi.

La defensa oral se realizó este miércoles 10 de diciembre, en el aula PyMe de la sede central de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, ubicada en el Campus Universitario de la ciudad de Resistencia, Chaco.

Formación

El Doctor Romero Jensen es oriundo de la ciudad de Corrientes. Se recibió de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE; luego, realizó una Maestría en Administración de Empresas en la UCEMA.

El Doctor comentó que cursó la escuela primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y el nivel secundario en el Colegio Nacional General San Martín, ambas instituciones en la ciudad de Corrientes Capital.